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ГПСУ: десять граждан рф, получивших визы на въезд в Украину – женщины и дети

Киев • УНН

 • 368220 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Десять граждан российской федерации, которые получили визы въезда в Украину – это женщины и дети. Все они пересекли границу. Об этом на брифинге сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По сообщению Министерства иностранных дел, которое они озвучивали несколько раньше, десяти гражданам россии были выданы визы. И все они пересекли границу на въезд. Это, как правило, женщины или дети, и визы им выдавались с целью либо восстановления семейных отношений или краткосрочные, которые несли гуманитарный характер”, – сказал Демченко.

Напомним

В июле сообщали, что от 10 граждан российской федерации поступили обращения о получении украинской визы.

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет Министров одобрил 17 июня.

Требования к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитному проезду через ее территорию установлены в соответствии с правилами оформления виз. Этим вопросом занимается МИД.

Указанные требования устанавливают форму визовой анкеты, как и процедуру информационного взаимодействия государственных органов Украины при оформлении виз.

Виза может быть транзитная, краткосрочная и долгосрочная.

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