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На въезде в Киев обнаружили двух фанатов рф. Один из них - священник УПЦ МП

Киев • УНН

 • 2020041 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На въезде в Киев пограничники обнаружили двух фанатов рф. Как сообщили в МВД, один из них - священник УПЦ МП, передает УНН.

Детали

На въезде в столицу пограничники обнаружили у двух граждан Украины компрометирующие материалы.

Как сообщили в ГПСУ, у уроженца Луганщины, 1985 года рождения, пограничники в одном из мессенджеров обнаружили информацию антиукраинской направленности. А в галерее мобильного телефона мужчина хранил видеоматериалы с концерта в поддержку рф.

Во время проверки гражданина Украины 1969 года рождения пограничники также обнаружили компрометирующую информацию пророссийского направления. Как установили пограничники – мужчина является уроженцем рф, однако длительное время проживает в Украине.

Мужчина прятал от пограничников свой загранпаспорт из-за отметок о пересечении границы рф. Оказалось, что он священник УПЦ МП. В его мобильном телефоне были номера операторов страны-агрессора, переписка пророссийского характера и запросы о поиске информации о выезде в рф.

В переписке мужчина жалуется, что «его сын, к сожалению, от деда украинцем себя чувствует, россия для него не место… к сожалению».

Для дальнейших фильтрационных мероприятий граждан передали сотрудникам СБУ.

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