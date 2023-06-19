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Наряд потерял ориентировку на местности: в ГПСУ подтвердили факт пересечения украинскими пограничниками границы Румынии

Киев • УНН

 • 2774668 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Госпогранслужбе подтвердили факт пересечения украинскими пограничниками государственной границы с Румынией. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. 

Наряд потерял ориентировку на местности: в ГПСУ подтвердили факт пересечения украинскими пограничниками границы Румынии

Цитата

“Могу подтвердить, что во время проведения специальных действий по поиску правонарушителей из-за плохой погоды, пограничный наряд потерял ориентировку на местности и совершил выход на территорию соседнего государства”, - сказал Демченко.

Также на территории Румынии, были задержаны правонарушители-нелегалы, которые пытались убежать от сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

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Дополнение

Ранее сообщалось, что трое украинских пограничников, преследуя нелегалов, пересекли границу с Румынией возле реки Васер на Закарпатье и не смогли самостоятельно вернуться обратно. 

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