Наряд потерял ориентировку на местности: в ГПСУ подтвердили факт пересечения украинскими пограничниками границы Румынии

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“Могу подтвердить, что во время проведения специальных действий по поиску правонарушителей из-за плохой погоды, пограничный наряд потерял ориентировку на местности и совершил выход на территорию соседнего государства”, - сказал Демченко.

Также на территории Румынии, были задержаны правонарушители-нелегалы, которые пытались убежать от сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

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Дополнение

Ранее сообщалось, что трое украинских пограничников, преследуя нелегалов, пересекли границу с Румынией возле реки Васер на Закарпатье и не смогли самостоятельно вернуться обратно.