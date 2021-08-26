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Народжену на евакуаційному борті ВПС США біженкою з Афганістану назвали на честь літака

Народжену на евакуаційному борті ВПС США біженкою з Афганістану назвали на честь літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Дівчинку, яка народилася під час евакуаційного рейсу військовим літаком США на шляху на авіабазу Рамштайн у Німеччині в суботу, назвали Річ у честь позивного літака. Про це повідомив високопоставлений американський генерал ВПС США в Європі Тод Волтерс, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата:

"Ми потім (після народження дитини - ред.) розмовляли з мамою і татом дитини. Вони назвали маленьку дівчинку Річ. І вони зробили це, тому що позивний літака C-17, який доставив їх з Катару в Рамштайн, був "Річ", - сказав генерал Тод Волтерс, командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Деталі

Батьки Річ летіли рейсом з Катару після втечі з Афганістану після захоплення Кабула талібами.

У неділю командування ВПС США опублікувало в Twitter подробиці пологів, заявивши, що у жінки почалися перейми і були "ускладнення" ще до приземлення літака. Командир повітряного судна вирішив знизити висоту, щоб збільшити тиск повітря в літаку, що допомогло стабілізувати і врятувати життя матері.

Після приземлення літака Річ і її мати були доставлені до найближчого медичного закладу, вони в хорошому стані.

"Як ви можете собі уявити, будучи пілотом винищувача ВПС, я мрію побачити, як ця маленька дитина на ім'я Річ виросте, стане громадянкою США і буде літати на винищувачах ВПС США в наших ВПС", - пожартував Волтерс.

Доповнення

Пентагон напередодні оголосив, що приблизно 88 000 евакуйованих покинули Афганістан з моменту початку евакуації, але ще тисячі все ще намагаються вибратися з країни до завершення запланованого виведення військ на наступному тижні, до 31 серпня.

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