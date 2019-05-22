"Народний фронт" закликав Зеленського внести кандидатуру прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Фракція "Народний фронт" закликала Президента України Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатури на роль прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів уряду. Про це сказав сьогодні лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
"Вимагаємо від Президента Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатури на роль прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів уряду… Ми вимагаємо внесення у парламент кандидатур на посади, призначення яких належить до конституційних повноважень Президента. Ми здивовані, чому це не відбувається прямо зараз. Ми запитуємо: де першочергові законопроекти, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх приймати і розглядати. Де закон про скасування недоторканості? Де обіцяний закон про імпічмент президента?" – запитав він.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що за два місяці діяльності Верховної Ради 8 скликання парламентарі мають схвалити низку важливих законів.
"Про зняття депутатської недоторканності, про криміналізацію незаконного збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс, і я вас прошу: зробіть відкриті списки", — заявив Зеленський.
Як повідомляв УНН, в Апараті Верховної Ради України зареєстровано другий президентський законопроект, який стосується змін виборчого законодавства.