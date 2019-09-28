Народний артист Росії вдарив ножем лікаря "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Народний артист Росії, театральний режисер Леонід Хейфец вдарив ножем співробітника швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик в центрі Москви. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
"Сьогодні вранці в центрі Москви режисер Хейфец напав на співробітника швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик. Зараз з'ясовуються подробиці того, що сталося. Як видно, режисер був у неадекватному стані", - сказав співрозмовник агентства.
Зазначається, що постраждала доставлена з пораненням в одну з лікарень.
Нагадаємо, Леонід Хейфец - радянський і російський театральний режисер і педагог. Народний артист Російської Федерації (1993). Професор Російського інституту театрального мистецтва.
Як повідомляв УНН, 28 вересня помер режисер театру та кіно Марк Захаров.