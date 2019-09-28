Народный артист России ударил ножом врача "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.
"Сегодня утром в центре Москвы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося. Как видно, режиссер был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.
Напомним, Леонид Хейфец - советский и российский театральный режиссер и педагог. Народный артист Российской Федерации (1993). Профессор Российского института театрального искусства.
Как сообщал УНН, 28 сентября умер режиссер театра и кино Марк Захаров.