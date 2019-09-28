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Народный артист России ударил ножом врача "скорой"

Киев • УНН

 • 39369 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

Народный артист России ударил ножом врача "скорой"

"Сегодня утром в центре Москвы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося. Как видно, режиссер был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.

Напомним, Леонид Хейфец - советский и российский театральный режиссер и педагог. Народный артист Российской Федерации (1993). Профессор Российского института театрального искусства.

Как сообщал УНН, 28 сентября умер режиссер театра и кино Марк Захаров.

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