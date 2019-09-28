Народный артист России ударил ножом врача "скорой"

"Сегодня утром в центре Москвы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося. Как видно, режиссер был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.

Напомним, Леонид Хейфец - советский и российский театральный режиссер и педагог. Народный артист Российской Федерации (1993). Профессор Российского института театрального искусства.

Как сообщал УНН, 28 сентября умер режиссер театра и кино Марк Захаров.