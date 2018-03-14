Народні депутати: Договір про дружбу і співробітництво - єдиний договір, у якому Росія визнає державні кордони України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогодні Договір про дружбу, співробітництво і партнерство є єдиним міжнародним договором у якому Росія визнає державні кордони України. На цьому в ефірі “5 каналу” наголосили народні депутати Андрій Тетерук та Ігор Мосійчук, інформує УНН.
“Якщо ми розірвемо його самі (Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією), ми дамо підставу ворогу казати: „нема договору, нема поваги до взаємних кордонів, тоді до нас які питання — які ж ми агресори“. Хай міністр закордонних справ приходить в парламент, пояснює стратегію поведінки МЗС і робить все згідно чинної процедури. Бо не можна взяти дурнканути і розірвати договір”, — зазначив нардеп від “Народного фронту” Тетерук.
“Це єдиний документ згідно якого Російська Федерація визнає кордони України і зобов’язується їх дотримуватись. Коли Клімкін прийде до парламенту, і скаже: „юридична позиція — така“, ми двома руками „за“ (денонсацію договору)”, — заявив нардеп від Радикальної партії Мосійчук.
Як повідомляв УНН, МЗС підготувало пропозиції щодо денонсації договору про дружбу з РФ.