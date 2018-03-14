Народные депутаты: Договор о дружбе и сотрудничестве - единственный договор, в котором Россия признает государственные границы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодня Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве является единственным международным договором в котором Россия признает государственные границы Украины. Об этом в эфире “5 канала” подчеркнули народные депутаты Андрей Тетерук и Игорь Мосийчук, информирует УНН.
“Если мы разорвем его сами (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией), мы дадим основание врагу говорить: „Нет договора, нет уважения к взаимным границам, тогда к нам какие вопросы — какие же мы агрессоры“. Пусть министр иностранных дел приходит в парламент, объясняет стратегию поведения МИД и делает все по действующей процедуре. Потому что нельзя взять сглупить и расторгнуть договор”, — отметил нардеп от “Народного фронта” Тетерук.
“Это единственный документ, согласно которому Российская Федерация признает границы Украины и обязуется их соблюдать. Когда Климкин придет в парламент, и скажет: „юридическая позиция — такая“, мы двумя руками „за“ (денонсацию договора)”, — заявил нардеп от Радикальной партии Мосийчук.
Как сообщал УНН, МИД подготовило предложения о денонсации договора о дружбе с РФ.