"Народне опитування" показало лідерство Добкіна у передвиборній гонці за крісло мера Харкова

Деталі

В опитуванні вказані такі ймовірні кандидати: Михайло Добкін, Ігор Терехов, Аліна Мустафаєва, Юлія Світлична, "інший кандидат".

Під опитуванням набралося вже 2,5 тисячі голосів. Щоб проголосувати необхідна реєстрація на gmail.

За результатами опитування, на першому місці опинився Михайло Добкін, який набрав 34% голосів. На другому місці аж ніяк не нинішній в.о. мера Ігор Терехов, якому пророкують боротьбу з Добкіним в другому турі, а "інший кандидат". Проти всіх проголосувало 28%.

Сам Терехов опинився фактично на 3-му місці з результатом в 20% голосів. За ним розташувалися Аліна Мустафаєва та Юлія Світлична.

"Народне опитування" може вказувати на те, що офіційні соцдослідження, які сьогодні на перше місце ставлять Терехова, не цілком відображають дійсність, про що говорять і деякі політологи. Наприклад, політолог Олексій Голобуцький теж вважає, що Добкін за соціологією на 1-му місці, але в один тур не пройде ні він, ні хтось інший.

У контексті

25 жовтня 2020 року харків'яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без складання присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.