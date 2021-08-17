"Джокер" от ОП, слабый Терехов и выборы в два тура: политолог Голобуцкий спрогнозировал избирательную кампанию в Харькове

Официально избирательная кампания еще не стартовала, впрочем, уже сегодня социологические опросы указывают на двух вероятных соперников за кресло мэра - это нынешний и.о. главы города Игорь Терехов и бывший глава области Михаил Добкин.

Оба считаются преемниками Кернеса и имеют управленческий опыт. Но не исключено, что Офис Президента выдвинет еще и свою кандидатуру.

"Во-первых, Терехов с идеологической точки зрения, скажем так, не самый лучший вариант для действующей власти. Во-вторых, он реально очень слабый. Он пытается играть в наследство Кернеса, но выглядит это не очень. У них (партии "Слуга народа" - ред.) есть еще две недели, чтобы выбрать и поставить своего человека, даже не публичного, пользующегося популярностью и занимающего проукраинскую позицию", - комментирует Голобуцкий вероятных кандидатов на должность мэра Харькова.

По прогнозу политолога, выборы городского головы Харькова пройдут в два тура. На сегодня преимущество имеет Михаил Добкин, уверен он.

"Если все игроки будут, то, я думаю, будет два тура. Там очень мощный Добкин, я уверен, что у него первое место по социологии.

Там три основные соперники - это Терехов, Добкин и Светличная (экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная - ред.). Вот в зависимости от ситуации, кто-то из них может попасть во второй тур", - отмечает Голобуцкий.

При этом он обращает внимание на проигрышную технологию Терехова, когда тот пытается полностью "пародировать" Кернеса.

"Он подражает Кернесу, но у него нет и 1% тех черт, которые имел Кернес. Я Кернеса лично знал, и у меня есть с чем сравнить. При негативе к нему в плане политическом, у него была реальная харизма. Терехов - это даже не смешно, реально, насколько он не похож.

Попытки есть, но ничего похожего нет. Все должно быть естественно. Кернес даже матерился естественно, и люди готовы были это воспринять. А в Терехова это выглядит не естественно, я говорю как политтехнолог, который избирательной кампанией занимался, в том числе и в Харькове", - резюмировал Голобуцкий.

Контекст

25 октября 2020 года харьковчане большинством избрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без принятия присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман.