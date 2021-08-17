"Джокер" від ОП, слабкий Терехов і вибори в два тури: політолог Голобуцький спрогнозував виборчу кампанію в Харкові

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У жовтні харків’яни обиратимуть нового міського голову замість Генадія Кернеса, який помер минулого року. Якими будуть вибори і які шанси у ймовірних кандидатів, у коментарі УНН розповів політолог Олексій Голобуцький.

Офіційно виборча кампанія ще не стартувала, утім, вже сьогодні соціологічні опитування вказують на двох ймовірних суперників за крісло мера — це нинішний в.о. голови міста Ігор Терехов та колишній очільник області Михайло Добкін.

Обидва вважаються наступниками Кернеса і мають управлінський досвід. Але не виключено, що Офіс Президента висуне ще й свою кандидатуру.

“По-перше, Терехов з ідеологічної точки зору, скажімо так, не найкращий варіант для діючої влади. По-друге, він реально дуже слабкий. Він намагається гратися в спадщину Кернеса, але виглядає це не дуже. У них (партії "Слуга народу“ — ред.) є ще два тижні, щоб обрати і поставити свою людину, навіть не публічну, яка має популярність і займає проукраїнську позицію”, — коментує Голобуцький ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.

За прогнозом політолога, вибори міського голови Харкова пройдуть у два тури. Сьогодні перевагу має Михайло Добкін, впевнений він.

“Якщо всі гравці будуть, то, я думаю, буде два тури. Там дуже потужний Добкін, я впевнений, що він має перше місце по соціології.

Там три основні суперники — це Терехов, Добкін і Світлична (ексочільниця Харківської ОДА Юлія Світлична — ред.). От в залежності від ситуації, хтось з них може потрапити в другий тур”, — зазначає Голобуцький.

При цьому він звертає увагу на програшну технологію Терехова, коли той намагається повністю “пародувати” Кернеса.

“Він наслідує Кернеса, але в нього немає й 1% тих рис, які мав Кернес. Я Кернеса особисто знав, і в мене є з чим порівняти. При всьому негативі до нього в плані політичному, у нього була реальна харизма. Терехов - це навіть не смішно, реально, наскільки він не схожий.

Намагання є, але нічого схожого немає. Все повинно бути природно. Кернес навіть матюкався природно, і люди готові були це сприйняти. А у Терехова це виглядає не природно, я кажу як політтехнолог, який виборчою кампанією займався, у тому числі і в Харкові”, — резюмував Голобуцький.

Контекст

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, перебував за кордоном на лікуванні і навіть міським головою його призначили без прийняття присяги.

Востаннє Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман.

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