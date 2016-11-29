Наркотики майже на два мільйони гривень вилучили на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У мешканця Бердянська вилучили майже 6 л наркотичної речовини “опій екстракційний”, прекурсори та 4 кг маку. Так, раніше засуджений наркоділок мав виробити 18 л готового до вживання опіуму, який за цінами “чорного ринку” коштував би близько двох млн грн. Про це повідомив начальник Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності НПУ Сергій Дереза, повідомляє УНН.
Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Усе це він планував збути у Бердянську, на прилеглих територіях, а також у Запоріжжі. Крім того, окрім господаря у його помешканні був знайомий, який приходив у гості, аби вживати наркотики.
Відкрито кримінальне провадження за статтями 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)Кримінального кодексу України, відповідно до яких правопорушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна