Наркотики майже на два мільйони гривень вилучили на Запоріжжі

Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Усе це він планував збути у Бердянську, на прилеглих територіях, а також у Запоріжжі. Крім того, окрім господаря у його помешканні був знайомий, який приходив у гості, аби вживати наркотики.

Відкрито кримінальне провадження за статтями 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)Кримінального кодексу України, відповідно до яких правопорушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна