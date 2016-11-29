Наркотики почти на два миллиона гривен изъяли в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. У жителя Бердянска изъяли почти 6 л наркотического вещества "опий экстракционный", прекурсоры и 4 кг мака. Так, ранее судимый наркоделец должен был произвести 18 л готового к употреблению опиума, который по ценам "черного рынка" стоил бы около двух млн грн. Об этом сообщил начальник Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности НПУ Сергей Дереза, сообщает УНН.
Изъятое правоохранители направили на экспертизу. Все это он планировал сбыть в Бердянске, на прилегающих территориях, а также в Запорожье. Кроме того, помимо хозяина в его доме был знакомый, который приходил в гости, чтобы употреблять наркотики.
Открыто уголовное производство по статьям 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, согласно которым правонарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества