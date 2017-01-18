Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну викрили в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Херсоні поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Правоохоронці затримали наркозалежного 30-річного жителя Херсона, який збував молоді особливо небезпечну психотропну речовину — амфетамін. Зловмисник облаштував одну з кімнат свого будинку під нарколабораторію, де виготовляв амфетамін, після чого продавав його у розважальних закладах, а також розповсюджував методом “закладок”.
Працівники поліції тривалий час вели спостереження та документували протиправну діяльність безробітного. В ході спецоперації його затримали на вулиці “з товаром”. Під час проведення особистого огляду у чоловіка вилучено пластикову банку та пакетик “ZІР-Lоск”, у яких знаходився амфетамін загальною вагою 120 грамів.
Під час обшуку в будинку чоловіка виявили нарколабораторію, оснащену усім необхідним обладнанням для виготовлення амфетаміну. У нарколабораторії вилучено скляні колби об’ємом по 1 л. кожна, трубку “холодильник” із залишками білої порошкоподібної речовини, які зловмисник використовував для виготовлення амфетаміну, а також дзеркало, на якому знаходилося ще 10 грамів амфетаміну. Всього ми вилучили 130 гр. амфетаміну на суму 70 тисяч гривень“.
У роботі з клієнтами зловмисник використовував систему конспірації, тому у більшості випадків розповсюджував амфетамін методом “закладок”. Після телефонної домовленості з клієнтом та отримання грошей за “товар”, чоловік закладав поліетиленовий міні-контейнер з амфетаміном у схованку, місце розташування якої відправляв замовнику смс-повідомленням.
Відкрите кримінальне провадження за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.