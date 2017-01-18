Нарколабораторию по изготовлению амфетамина разоблачили в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Херсоне полицейские разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Правоохранители задержали наркозависимого 30-летнего жителя Херсона, который сбывал молодежи особо опасное психотропное вещество - амфетамин. Злоумышленник оборудовал одну из комнат своего дома под нарколабораторию, где изготовлял амфетамин, после чего продавал его в развлекательных заведениях, а также распространял методом "закладок".
Работники полиции длительное время вели наблюдение и документировали противоправную деятельность безработного. В ходе спецоперации он был задержан на улице "с товаром". При проведении личного досмотра у мужчины изъято пластиковую банку и пакетик "ZИР-Lоск", в которых находился амфетамин общим весом 120 граммов.
Во время обыска в доме мужчины обнаружили нарколабораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием для изготовления амфетамина. В нарколаборатории изъято стеклянные колбы объемом по 1 л. каждая, трубку "холодильник" с остатками белого порошкообразного вещества, которые злоумышленник использовал для изготовления амфетамина, а также зеркало, на котором находилось еще 10 граммов амфетамина. Всего мы изъяли 130 гр. амфетамина на сумму 70 тысяч гривен ".
В работе с клиентами злоумышленник использовал систему конспирации, поэтому в большинстве случаев распространял амфетамин методом "закладок". После телефонной договоренности с клиентом и получения денег за "товар", человек закладывал полиэтиленовый мини-контейнер с амфетамином в тайник, местоположение которого отправлял заказчику смс-сообщением.
Открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.