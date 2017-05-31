Нарколабораторію з промислового виробництва метадону викрили у Василькові
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Групу з 4-ьох наркоторговців, які облаштували у Василькові нарколабораторію, що виготовляла понад 1 кг метадону на місяць, знешкодили правоохоронці. Про це передає УНН з посиланням на прес-служба прокуратури Київської області.
Прокуратурою Київської області спільно з управлінням Національної поліції та управлінням протидії наркозлочинності виявлено та знешкоджено організовану групу наркоторговців у складі 4-ьох осіб, які займались незаконним виробництвом, виготовленням, зберіганням, та перевезенням наркотиків з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів — метадону.
"Установлено, що в нарколабораторії, яка знаходилася в м. Васильків, учасникики організованої групи щомісячно виготовляли понад 1 кг метадону та збували його через мережу збуту наркозалежним особам Київщини, з метою незаконного збагачення учасників групи. Кошти від клієнтів надходили на банківські картки учасникам групи", - йдеться у повідомленні.
Загальна вартість вилучених наркотичних засобів на “чорному ринку” становить 1 млн грн.
Вказана організована група діяла у період часу з березня по 30 травня 2017 року.
У ході обшуків виявлено та вилучено наркотичний засіб метадон, психотропні речовини — амфетамін, грошові кошти, банківські картки, безліч телефонів за допомогою яких наркоторговіці зв’язувались з клієнтами, приладдя для зважування та розфасовки доз, обладнання для виготовлення наркотиків.
Організатора групи затримано у м. Ужгород, а решту учасників затримано на території Київської області.
Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєння вказаного кримінального правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 9-ти до 12-ти років з конфіскацією.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомляв УНН 30 травня, мешканець закритого містечка на Вінниччині облаштував нарколабораторію.