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Нарколабораторію з промислового виробництва метадону викрили у Василькові

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Групу з 4-ьох наркоторговців, які облаштували у Василькові нарколабораторію, що виготовляла понад 1 кг метадону на місяць, знешкодили правоохоронці. Про це передає УНН з посиланням на прес-служба прокуратури Київської області.

Нарколабораторію з промислового виробництва метадону викрили у Василькові

Прокуратурою Київської області спільно з управлінням Національної поліції та управлінням протидії наркозлочинності виявлено та знешкоджено організовану групу наркоторговців у складі 4-ьох осіб, які займались незаконним виробництвом, виготовленням, зберіганням, та перевезенням наркотиків з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів — метадону.

"Установлено, що в нарколабораторії, яка знаходилася в м. Васильків, учасникики організованої групи щомісячно виготовляли понад 1 кг метадону та збували його через мережу збуту наркозалежним особам Київщини, з метою незаконного збагачення учасників групи. Кошти від клієнтів надходили на банківські картки учасникам групи", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів на “чорному ринку” становить 1 млн грн.

Вказана організована група діяла у період часу з березня по 30 травня 2017 року.

У ході обшуків виявлено та вилучено наркотичний засіб метадон, психотропні речовини — амфетамін, грошові кошти, банківські картки, безліч телефонів за допомогою яких наркоторговіці зв’язувались з клієнтами, приладдя для зважування та розфасовки доз, обладнання для виготовлення наркотиків.

Організатора групи затримано у м. Ужгород, а решту учасників затримано на території Київської області.

Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння вказаного кримінального правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 9-ти до 12-ти років з конфіскацією.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНН 30 травня, мешканець закритого містечка на Вінниччині облаштував нарколабораторію.

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