Нарколабораторию по промышленному производству метадона обнаружили в Василькове
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Группу из 4-ых наркоторговцев, обустроивших в Василькове нарколабораторию, производившую более 1 кг метадона в месяц, обезвредили правоохранители. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Прокуратурой Киевской области совместно с управлением Национальной полиции и управлением противодействия наркопреступности выявлена и обезврежена организованная группу наркоторговцев в составе 4-ых человек, занимавшихся незаконным производством, изготовлением, хранением и перевозкой наркотиков с целью сбыта, а также незаконным сбытом наркотического средства - метадона.
"Установлено, что в нарколаборатории, которая находилась в г. Васильков, учасникикы организованной группы ежемесячно изготовляли более 1 кг метадона и сбывали его через сеть сбыта наркозависимым лицам в Киевской области с целью незаконного обогащения участников группы. Средства от клиентов поступали на банковские карточки участников группы" , - говорится в сообщении.
Общая стоимость изъятых наркотических средств на "черном рынке" составляет 1 млн грн.
Указанная организованная группа действовала в период с марта по 30-ое мая 2017 года.
В ходе обысков обнаружено и изъято наркотическое средство метадон, психотропные вещества - амфетамин, денежные средства, банковские карты, множество телефонов, принадлежности для взвешивания и расфасовки доз, оборудование для изготовления наркотиков.
Организатор группы задержан в г. Ужгород, а остальных участников задержали на территории Киевской области.
Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 9-ти до 12-ти лет с конфискацией.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщал УНН 30 мая, житель закрытого городка в Винницкой области обустроил нарколабораторию.