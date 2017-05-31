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Нарколабораторию по промышленному производству метадона обнаружили в Василькове

Киев • УНН

 • 15101 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Группу из 4-ых наркоторговцев, обустроивших в Василькове нарколабораторию, производившую более 1 кг метадона в месяц, обезвредили правоохранители. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Нарколабораторию по промышленному производству метадона обнаружили в Василькове

Прокуратурой Киевской области совместно с управлением Национальной полиции и управлением противодействия наркопреступности выявлена и обезврежена организованная группу наркоторговцев в составе 4-ых человек, занимавшихся незаконным производством, изготовлением, хранением и перевозкой наркотиков с целью сбыта, а также незаконным сбытом наркотического средства - метадона.

"Установлено, что в нарколаборатории, которая находилась в г. Васильков, учасникикы организованной группы ежемесячно изготовляли более 1 кг метадона и сбывали его через сеть сбыта наркозависимым лицам в Киевской области с целью незаконного обогащения участников группы. Средства от клиентов поступали на банковские карточки участников группы" , - говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятых наркотических средств на "черном рынке" составляет 1 млн грн.

Указанная организованная группа действовала в период с марта по 30-ое мая 2017 года.

В ходе обысков обнаружено и изъято наркотическое средство метадон, психотропные вещества - амфетамин, денежные средства, банковские карты, множество телефонов, принадлежности для взвешивания и расфасовки доз, оборудование для изготовления наркотиков.

Организатор группы задержан в г. Ужгород, а остальных участников задержали на территории Киевской области.

Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 9-ти до 12-ти лет с конфискацией.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНН 30 мая, житель закрытого городка в Винницкой области обустроил нарколабораторию.

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