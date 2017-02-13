Нарколабораторії з виробництва амфетаміну викрили у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Маріуполі у приватних домоволодіннях виявили дві лабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
В ході оперативних заходів, правоохоронці затримали 21-річного жителя Маріуполя, який займався виготовленням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини.
Під час санкціонованих обшуків було вилучено приладдя з інгредієнтами, за допомогою яких виготовлявся амфетамін, а також вилучено готову речовину.
Наркотичні та психотропні речовини, а також обладнання для виготовлення амфетаміну направлено для проведення відповідних експертиз до експертно-криміналістичного центру.
Зазначається, що на “чорному ринку” свою продукцію чоловік збував по 500-600 гривень за грам амфетаміну. В середньому, за місяць виготовлялося приблизно 500 грамів небезпечного наркотику.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Чоловік затриманий, за клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну виявили у Кривому Розі.