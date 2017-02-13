Нарколаборатории по производству амфетамина разоблачили в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Мариуполе в частных домовладениях обнаружили две лаборатории по изготовлению амфетамина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 21-летнего жителя Мариуполя, который занимался изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества.
Во время санкционированных обысков было изъято принадлежности с ингредиентами, с помощью которых изготавливался амфетамин, а также изъято готовое вещество.
Наркотические и психотропные вещества, а также оборудование для изготовления амфетамина направлено для проведения соответствующих экспертиз в экспертно-криминалистический центр.
Отмечается, что на "черном рынке" свою продукцию человек сбывал по 500-600 гривен за грамм амфетамина. В среднем за месяц изготовлялось около 500 граммов опасного наркотика.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан, по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, нарколабораторию по изготовлению метамфетамина обнаружили в Кривом Роге.