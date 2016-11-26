Наріжний камінь майбутнього пам'ятника жертвам голодоморів освятили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні, 26 листопада, в Ужгороді на набережній Незалежності встановили та освятили наріжний камінь майбутнього пам’ятника жертвам голодоморів в Україні, передає кореспондент УНН.
Участь у пам’ятному заході взяли керівництво області, міста Ужгород, священнослужителі, студентство, військовослужбовці та ужгородці.
“Майбутній пам’ятник буде нагадувати нам про світлі душі невинно убієнних людей. Про голодомор, а правильніше, — геноцид українського народу. І буде спонукати нас до побудови такої держави, при якій ніхто ні сьогодні, ні завтра не увірветься у нашу домівку і не забере останнє в дітей, як робила в 20-30-40-х роках більшовицька влада...”, — зазначив у своїй промові голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Як повідомив міський голова м.Ужгород Богдан Андріїв, згодом буде оголошено конкурс проектів майбутнього пам’ятника. Наразі ж визначено місце його встановлення.
Сьогодні небайдужі закарпатці залишили біля освяченого каменю десятки свічок та лампадок у пам’ять про мільйони загиблих від голоду українців. А ужгородка Емілія Венгер принесла до місця майбутнього пам’ятника хліб як символ життя українського роду.
“Нехай хоч через десятиліття я зможу звернутися до наших предків, які пережили ті жахіття голоду”, — сказала учасниця заходу кореспонденту УНН.
Нагадаємо, в обласному центрі Закарпаття у щорічний національний День пам′яті жертвам голодоморів відбудеться траурна хода за участю представників органів влади, релігійних організацій, свідків голодомору та молоді.
Увечері ж на площі Театральній закарпатці долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції “Запали свічку пам’яті”.