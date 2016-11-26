Краеугольный камень будущего памятника жертвам голодоморов освятили в Ужгороде

Участие в памятном мероприятии приняли руководство области, города Ужгород, священнослужители, студенчество, военнослужащие и ужгородцы.

"Будущий памятник будет напоминать нам о свете души невинно убиенных людей. О голодоморе, а правильнее - геноциде украинского народа. И будет побуждать нас к построению такого государства, при котором никто ни сегодня, ни завтра не ворвется в наш дом и не заберет последнее у детей, как делала в 20-30-40-х годах большевистская власть...", - отметил в своей речи председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Как сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев, впоследствии будет объявлен конкурс проектов будущего памятника. Пока же определено место его установки.

Сегодня неравнодушные закарпатцы оставили у освященного камня десятки свечей и лампадок в память о миллионах погибших от голода украинцев. А жительница Ужгорода Эмилия Венгер принесла к месту будущего памятника хлеб как символ жизни украинского рода.

"Пусть хоть десять лет спустя я смогу обратиться к нашим предкам, которые пережили те ужасы голода", - сказала участница мероприятия корреспонденту УНН.

Напомним, в областном центре Закарпатья в ежегодный национальный День памяти жертв голодоморов состоится траурное шествие с участием представителей органов власти, религиозных организаций, свидетелей голодомора и молодежи.

Вечером же на Театральной площади закарпатцы присоединятся к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу памяти".