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Наречена принца Гаррі не стане принцесою

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Американська актриса, ймовірно, стане герцогинею, але її не будуть іменувати принцесою Меган, тому що у неї немає "королівської крові", передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Так, за правилами британського королівського протоколу, коли акторка вийде заміж, Меган Маркл називатимуть "Її Королівська Високість принцеса Гаррі Уельська", але саме принцесою Меган вона не стане.

У Британії "принцом" і "принцесою" можна стати лише через королівське походження.  В англійській традиції це різні титули, які займають різні місця в ієрархії британської аристократії.

Так вже було із принцом Вільямом і Кетрін Міддлтон, яка також не походить із королівської родини.

Зокрема, покійна молодша сестра королеви Єлизавети Другої Маргарет мала право називатися принцесою Маргарет з народження. Принцесами також народилися донька королеви принцеса Анна та внучки - принцеси Беатріс і Євгенія.

Крім того повідомляють, що весілля принца Гаррі і Меган Маркл пройде у тій самій каплиці на території Віндзорського замку, де в 1999 році вінчався його дядько, молодший син королеви принц Едвард, і Софі Ріс-Джонс.

Нагадаємо, 27 листопада, принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл повідомили про заручини. Церемонія пройде навесні.

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