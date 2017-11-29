Наречена принца Гаррі не стане принцесою

Так, за правилами британського королівського протоколу, коли акторка вийде заміж, Меган Маркл називатимуть "Її Королівська Високість принцеса Гаррі Уельська", але саме принцесою Меган вона не стане.

У Британії "принцом" і "принцесою" можна стати лише через королівське походження. В англійській традиції це різні титули, які займають різні місця в ієрархії британської аристократії.

Так вже було із принцом Вільямом і Кетрін Міддлтон, яка також не походить із королівської родини.

Зокрема, покійна молодша сестра королеви Єлизавети Другої Маргарет мала право називатися принцесою Маргарет з народження. Принцесами також народилися донька королеви принцеса Анна та внучки - принцеси Беатріс і Євгенія.

Крім того повідомляють, що весілля принца Гаррі і Меган Маркл пройде у тій самій каплиці на території Віндзорського замку, де в 1999 році вінчався його дядько, молодший син королеви принц Едвард, і Софі Ріс-Джонс.

Нагадаємо, 27 листопада, принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл повідомили про заручини. Церемонія пройде навесні.