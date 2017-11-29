Невеста принца Гарри станет принцессой

Так, по правилам британского королевского протокола, когда актриса выйдет замуж, Меган Маркл будут называть "Ее Королевское Высочество принцесса Гарри Уэльская", но именно "принцессой Меган" она не станет.

В Британии "принцем" и "принцессой" можно стать только из-за королевского происхождения. В английской традиции это различные титулы, которые занимают разные места в иерархии британской аристократии.

Так уже было с принцем Уильямом и Кэтрин Миддлтон, которая тоже не происходит из королевской семьи.

В частности, покойная младшая сестра королевы Елизаветы Второй Маргарет имела право называться принцессой Маргарет с рождения. Принцессами также родились дочь королевы принцесса Анна и внучки - принцессы Беатрис и Евгения.

Кроме того сообщают, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл пройдет в той же часовне на территории Виндзорского замка, где в 1999 году венчался его дядя, младший сын королевы принц Эдвард, и Софи Рис-Джонс.

Напомним, 27 ноября, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сообщили о помолвке. Церемония пройдет весной.