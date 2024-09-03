У Раді блокують трибуну через відмову ставити на голосування законопроєкт щодо звільнення від мобілізації українців віком до 25 років

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57028 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112517 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151049 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123237 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114867 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116398 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144819 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75622 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84082 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181218 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 36704 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 28807 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 26087 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 25335 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 21935 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151053 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144823 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181221 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518733 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7499 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34772 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34338 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36462 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59846 перегляди
Актуальне
У Раді блокують трибуну через відмову ставити на голосування законопроєкт щодо звільнення від мобілізації українців віком до 25 років

У Раді блокують трибуну через відмову ставити на голосування законопроєкт щодо звільнення від мобілізації українців віком до 25 років

Київ • УНН

 • 24461 перегляди

Народні депутати блокують трибуну Верховної Ради через відмову голосувати законопроєкт №11379-д в цілому. Документ мав виправити колізію щодо мобілізації чоловіків 18-25 років.

Народні депутати почали блокувати трибуну Верховної Ради через відмову ставити на голосування законопроєкт, який мав би виправити законодавчу колізію, коли чоловіки у віці від 18 до 25 років могли бути мобілізовані до лав ЗСУ, якщо вони відслужили строкову службу, закінчили військову кафедру, або були визнані обмежено придатними у мирний час. Законопроєкт ухвалили лише за основу, а не в цілому, як рекомендував профільний комітет. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

Відбувається блокування трибуни з вимогою поставити в цілому закон №11379-д. "Слуги виступили офіційно проти. Тому перейшли до інших законів

- повідомив Железняк.

Блокування трибуни почалося після того, як нардепи ухвалили за основу законопроєкт, який передбачає, що впродовж дії воєнного стану військовозобов’язані, які перебували на військовому обліку мали статус непридатного до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час - не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку.

Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Також чоловіки у віці до 25 років, які були мобілізовані, можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Профільний комітет рекомендував нардеп ухвалити законопроєкт за основу і в цілому, але нардепи від "Слуги народу" відмовилися ставити його на голосування в цілому, ухваливши лише за основу.

Доповнення

18 травня закон про посилення мобілізації набрав чинності. В законі, зокрема передбачається зміна призовного віку з 27 до 25 років, а також уточнюється хто має відстрочку та право на бронювання, які зміни вносить у мобілізаційну підготовку та чого очікувати.

Після ухвалення закону, виникла колізія, за якої могли мобілізувати чоловіків у віці від 18 до 25 років.

Таких чоловіків можуть мобілізувати, якщо вони:

  • пройшли строкову службу у мирний час;
  • закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
  • визнані обмежено придатними, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.
  • Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36