У Раді блокують трибуну через відмову ставити на голосування законопроєкт щодо звільнення від мобілізації українців віком до 25 років

Народні депутати почали блокувати трибуну Верховної Ради через відмову ставити на голосування законопроєкт, який мав би виправити законодавчу колізію, коли чоловіки у віці від 18 до 25 років могли бути мобілізовані до лав ЗСУ, якщо вони відслужили строкову службу, закінчили військову кафедру, або були визнані обмежено придатними у мирний час. Законопроєкт ухвалили лише за основу, а не в цілому, як рекомендував профільний комітет. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

Відбувається блокування трибуни з вимогою поставити в цілому закон №11379-д. "Слуги виступили офіційно проти. Тому перейшли до інших законів - повідомив Железняк.

Блокування трибуни почалося після того, як нардепи ухвалили за основу законопроєкт, який передбачає, що впродовж дії воєнного стану військовозобов’язані, які перебували на військовому обліку мали статус непридатного до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час - не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку.

Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Також чоловіки у віці до 25 років, які були мобілізовані, можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Профільний комітет рекомендував нардеп ухвалити законопроєкт за основу і в цілому, але нардепи від "Слуги народу" відмовилися ставити його на голосування в цілому, ухваливши лише за основу.

Доповнення

18 травня закон про посилення мобілізації набрав чинності. В законі, зокрема передбачається зміна призовного віку з 27 до 25 років, а також уточнюється хто має відстрочку та право на бронювання, які зміни вносить у мобілізаційну підготовку та чого очікувати.

Після ухвалення закону, виникла колізія, за якої могли мобілізувати чоловіків у віці від 18 до 25 років.

Таких чоловіків можуть мобілізувати, якщо вони: