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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде блокируют трибуну из-за отказа ставить на голосование законопроект об освобождении от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет

В Раде блокируют трибуну из-за отказа ставить на голосование законопроект об освобождении от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 11:42  •  4590 просмотра

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Народные депутаты блокируют трибуну Верховной Рады из-за отказа голосовать законопроект №11379-д в целом. Документ должен был исправить коллизию по мобилизации мужчин 18-25 лет.

Народные депутаты начали блокировать трибуну Верховной Рады из-за отказа ставить на голосование законопроект, который должен был бы исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время. Законопроект приняли только за основу, а не в целом, как рекомендовал профильный комитет. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Происходит блокирование трибуны с требованием поставить в целом закон №11379-д. «Слуги выступили официально против. Поэтому перешли к другим законам

- сообщил Железняк.

Блокирование трибуны началось после того, как нардепы приняли за основу законопроект, который предусматривает, что в течение действия военного положения военнообязанные, которые находились на воинском учете имели статус непригодного к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время - не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста.

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Также мужчины в возрасте до 25 лет, которые были мобилизованы, могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желание продолжать военную службу.

Профильный комитет рекомендовал нардеп принять законопроект за основу и в целом, но нардепы от «Слуги народа» отказались ставить его на голосование в целом, приняв только за основу.

Дополнение

18 мая закон об усилении мобилизации вступил в силу. В законе, в частности предусматривается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также уточняется кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.

После принятия закона, возникла коллизия, при которой могли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Таких мужчин могут мобилизовать, если они:

  • прошли срочную службу в мирное время;
  • закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
  • признаны ограниченно годными, то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время.
  • Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Павел Башинский

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