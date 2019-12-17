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Нардепи змінили порядок денний другої сесії ВР

Нардепи змінили порядок денний другої сесії ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Народні депутати України включили до порядку денного другої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, затвердженого постановою від 10 вересня, низку законопроектів. За проект постанови проголосувало 259 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

"Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України IX скликання, реєстраційний номер 2101-19", - сказав голова ВР Дмитро Разумков, після чого рішення підтримали.

Постановою було включено до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання наступні законопроекти:

  • №2548 (проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами),
  • №2483 (проект закону про внесення змін до ЗУ "Про основи національної безпеки України" щодо кібернетичної безпеки України),
  • №2234 (проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування),
  • №2382 (проект закону про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність),
  • №2426 (проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом),
  • №2442 (проект закону про внесення змін до ЗУ "Про громадські об'єднання"),
  • №2450 (проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові).

Також було включено ще низку законопроектів, зокрема, про публічну інформацію, дисциплінарну відповідальність суддів, використання ядерної енергії, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подовження заходів, пов'язаних з відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", повернення гуртожитків у власність територіальних громад.

Крім того, 324 нардепи підтримали пропозицію змінити порядок розгляду питань сьогоднішнього порядку денного та переставити питання проекту закону про "Пласт".

Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення.

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