Нардепи зібрали підписи для проведення позачергового засідання ВР у вівторок

Цитата

“Підписи для позачергового засідання на вівторок зібрані. Будуть передані вранці в понеділок (до Апарату ВР)”, — сказала Кравчук.

Що було раніше

Представник фракції “Слуга народу”, нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за проведення позачергового засідання. У запропонованому порядку денному питання змін до Бюджету-2021 на суди, змін до КПК України щодо заочного розслідування, поданий після вето Президента на законопроект про доступ захисника до підзахисного, стосовно реклами електронних сигарет.

Доповнення

Парламент збирається на позачергові засідання через те, що фактично робота ВР досі заблокована земельним питанням.