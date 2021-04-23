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Нардепы собрали подписи для проведения внеочередного заседания ВР во вторник

Нардепы собрали подписи для проведения внеочередного заседания ВР во вторник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник. Подписи будут переданы в Аппарат Рады в понедельник. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата

"Подписи для внеочередного заседания на вторник собраны. Будут переданы утром в понедельник (в Аппарат ВР)", - сказала Кравчук.

Что было раньше

Представитель фракции "Слуга народа", нардеп Александр Качура сообщал, что в Верховний Раде начался сбор подписей за проведение внеочередного заседания. В предложенной повестке дня вопрос изменений в бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президента на законопроект о доступе защитника к подзащитному, в отношении рекламы электронных сигарет.

Дополнение

Парламент собирается на внеочередное заседание из-за того, что фактически работа ВР до сих пор заблокирована земельным вопросом.

Украинские Национальные Новости

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