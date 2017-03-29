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Нардепи закликали Польщу посилити безпеку у Перемишлі до річниці операції “Вісла”

Нардепи закликали Польщу посилити безпеку у Перемишлі до річниці операції “Вісла”

Київ • УНН

 • 8976 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Співголови депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Оксана Юринець та Микола Княжицький закликали польську сторону посилити охорону заходів до річниці операції “Вісла” у Перемишлі, аби уникнути провокацій, передає УНН з посиланням на прес-службу “Удару”.

“Останні події свідчать, що провокатори, які мають намір розсварити українців і поляків, виходять за будь-які межі. І сьогоднішні події у Луцьку, де обстріляли польське консульство — цьому свідчення. Це — вищий пілотаж цинізму. Хоча розраховувати на якісь рамки в здоровому глузді чи совісті тих, хто це робить, ясно, що не варто”, — заявила О.Юринець.

За її словами, наближається 70-та річниця операції “Вісла” — трагічної сторінки в історії українсько-польських взаємин. Відтак можна очікувати активізації дій з боку провокативних сил. Тому група з міжпарламентських зв’язків із Польщею уже звернулася до польських колег з проханням посилити охорону правопорядку у польському Перемишлі, де вкінці квітня — на початку травня відбудеться низка заходів з відзначення річниці операції “Вісла”.

“Провокатори особливо спекулюють на історичній темі. Тому нам треба бути пильними. Бо очікувати можна будь чого”, - резюмувала О.Юринець.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

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