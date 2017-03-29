Нардепы призвали Польшу усилить безопасность в Перемышле к годовщине операции "Висла"

"Последние события свидетельствуют, что провокаторы, которые намерены рассорить украинцев и поляков, выходят за все рамки. И сегодняшние события в Луцке, где обстреляли польское консульство - этому свидетельство. Это - высший пилотаж цинизма. Хотя рассчитывать на какие-то рамки в здравом уме или совести тех, кто это делает, ясно, что не стоит", - заявила О.Юринець.

По ее словам, приближается 70-я годовщина операции "Висла" - трагической страницы в истории украинско-польских взаимоотношений. Таким образом можно ожидать активизации действий со стороны провокационных сил. Поэтому группа по межпарламентским связям с Польшей уже обратилась к польским коллегам с просьбой усилить охрану правопорядка в польском Перемышле, где в конце апреля - начале мая состоится ряд мероприятий, посвященных годовщине операции "Висла".

"Провокаторы особенно спекулируют на исторической теме. Поэтому нам надо быть бдительными. Потому ожидать можно чего-либо", - резюмировала О.Юринець.

Как сообщили в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет .