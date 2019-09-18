Нардепи внесли зміни до угоди про подвійне оподаткування зі Швейцарією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народні депутати ратифікували Протокол зі Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал про внесення змін до відповідної конвенції. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Цей проект закону, як вказали його ініціатори, необхідно було ухвалити у зв’язку із тим, що в процесі переговорів із швейцарською стороною були узгоджені зміни, які необхідно було внести до Конвенції між країнами про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї.
Від прийняття закону залежить набрання чинності Протоколом та, відповідно, внесення змін до Конвенції між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї.
Нагадаємо, минулого тижня представник КМУ у Верховній Раді України Ірина Верещук повідомила, що уряд подасть до Верховної Ради шість законопроектів про ратифікацію міжурядових угод у межах міжнародної співпраці у сфері оподаткування.