Нардепы внесли изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения со Швейцарией

Этот проект закона, как указали его инициаторы, необходимо было принять в связи с тем, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо было внести в Конвенцию между странами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней.

От принятия закона зависит вступление в силу Протокола и, соответственно, внесение изменений в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней.

На прошлой неделе представитель КМУ в Верховной Раде Украины Ирина Верещук сообщила, что правительство подаст в Верховную Раду шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения.