У ВР змінили угоду з Туреччиною про подвійне оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народні депутати ратифікували Протокол із Туреччиною про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону 0005 про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно направлений на запровадження порядку оподаткування, який відмінний від передбаченого чинним законодавством України.
Від прийняття зазначеного акта залежить внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно.
Нагадаємо, минулого тижня представник КМУ у Верховній Раді України Ірина Верещук повідомила, що уряд подасть до Верховної Ради шість законопроектів про ратифікацію міжурядових угод у межах міжнародної співпраці у сфері оподаткування.