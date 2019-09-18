В ВР изменили соглашение с Турцией о двойном налогообложении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народные депутаты ратифицировали Протокол с Турцией о внесении изменений в Соглашение о двойном налогообложении и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона 0005 о ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество направленный на внедрение порядка налогообложения, отличный от предусмотренного действующим законодательством Украины.
От принятия указанного акта зависит внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и имущество.
На прошлой неделе представитель КМУ в Верховной Раде Украины Ирина Верещук сообщила, что правительство подаст в Верховную Раду шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения.