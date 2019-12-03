Нардепи внесли зміни до Податкового кодексу для деофшоризації

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків. Відповідне рішення підтримали 232 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві передбачає запровадження міжнародних стандартів податкового контролю.

Так, за словами авторів законопроекту, контроль стосуватиметься всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та зборів.

Додамо, за словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, законопроект № 1210 разом з законопроектом № 1209-1 щодо вдосконалення адміністрування у податковому законодавстві покликані припинити існуючі схеми у великому бізнесі щодо сплати податків.

"Ці два закони спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань", - зазначив Гетманцев під час обговорення законопроектів у Раді.

Раніше УНН повідомляв, парламентарі ухвалили за основу проект закону №1209-1 (альтернативний до №1209) щодо вдосконалення адміністрування у податковому законодавстві. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів.

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