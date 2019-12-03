Нардепы внесли изменения в Налоговый кодекс для деофшоризации

Проект Закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве предусматривает введение международных стандартов налогового контроля.

Так, по словам авторов законопроекта, контроль будет касаться всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, реформирование института финансовой ответственности и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов.

Добавим, по словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, законопроект № 1210 вместе с законопроектом № 1209-1 по совершенствованию администрирования в налоговом законодательстве призваны прекратить существующие схемы в большом бизнесе по уплате налогов.

"Эти два закона направлены на деофшоризацию, ту, которую обещали многие правительства и созывов", - отметил Гетманцев при обсуждении законопроектов в Раде.

Ранее УНН сообщал, что парламентарии приняли за основу проект закона №1209-1 (альтернативный №1209) по совершенствованию администрирования в налоговом законодательстве. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов.