Нардепы внесли изменения в Налоговый кодекс для деофшоризации

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве предусматривает введение международных стандартов налогового контроля.

Так, по словам авторов законопроекта, контроль будет касаться всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, реформирование института финансовой ответственности и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов.

Добавим, по словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, законопроект № 1210 вместе с законопроектом № 1209-1 по совершенствованию администрирования в налоговом законодательстве призваны прекратить существующие схемы в большом бизнесе по уплате налогов.

"Эти два закона направлены на деофшоризацию, ту, которую обещали многие правительства и созывов", - отметил Гетманцев при обсуждении законопроектов в Раде.

Ранее УНН сообщал, что парламентарии приняли за основу проект закона №1209-1 (альтернативный №1209) по совершенствованию администрирования в налоговом законодательстве. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов.

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