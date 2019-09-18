Нардепи внесли до порядку денного сесії два законопроекти і закрили засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народні депутати внесли до порядку денного сесії два законопроекти і закрили засідання. Про це повідомив спікер ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
За словами Разумкова, на сьогодні порядок денний засідання вичерпаний, тож народні депутати мають розпочати роботу в комітетах.
При цьому парламентарі ухвалили внесення до порядку денного законопроекти 2036 про внесення змін до Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також 2035 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.
Нагадаємо, у порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні призначений розгляд постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення в цілому законопроекту про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент).