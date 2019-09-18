Нардепы внесли в повестку дня сессии два законопроекта и закрыли заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народные депутаты внесли в повестку дня сессии два законопроекта и закрыли заседание. Об этом сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
По словам Разумкова, сегодня повестку дня заседания исчерпан, поэтому народные депутаты должны начать работу в комитетах.
При этом парламентарии приняли внесения в повестку дня законопроекты 2036 о внесении изменений в Закон Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также 2035 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.
Напомним, в повестке дня заседания Верховной Рады на сегодня назначено рассмотрение постановления об отмене решения парламента о принятии в целом законопроекта об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент).