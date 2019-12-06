Нардепи відокремили політичні посади від посад держслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому проект закону №2260 щодо відокремлення політичних посад від посад державної служби. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2260 про внесення змін до деяких законів України, які стосуються питань розділення державної служби і відокремлення політичних посад від посад державної служби, направлений на визначення єдиних підходів у сфері державної служби у державних органах та впровадження електронних форм комунікації громадян з державою.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить визначити єдині підходи в системі органів державної влади, забезпечить приведення у відповідність положень окремих законодавчих актів, що регулюють діяльність державних органів, зокрема в частині проходження державної служби, у відповідність до ЗУ "Про державну службу".
У законопроекті зазначено, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів визначаються Кабінетом міністрів України. Тобто, Кабмін встановлюватиме порядок та розміри заробітної плати працівників держорганів, окрім Апарату ВРУ, НАБУ, Вищого антикорупційного суду, САП, НАЗК, Рахункової палати та членів ЦВК.
Під час обговорення законопроекту до другого читання до профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування надійшло 302 поправки та пропозиції від 29 суб’єктів права законодавчої ініціативи. Комітетом було 30 правок враховано частково, 50 редакційно, а 134 – відхилено.
Нагадаємо, 12 листопада парламентарі ухвалили за основу законопроект щодо відокремлення політичних посад від державної служби. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів України.