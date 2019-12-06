Нардепы отделили политические должности от должностей госслужбы

Проект закона №2260 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся вопросов разделения государственной службы и отделения политических должностей от должностей государственной службы, направлен на определение единых подходов в сфере государственной службы в государственных органах и внедрение электронных форм коммуникации граждан с государством.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит определить единые подходы в системе органов государственной власти, обеспечит приведение в соответствие положений отдельных законодательных актов, регулирующих деятельность государственных органов, в частности в части прохождения государственной службы, в соответствии с ЗУ "О государственной службе".

В законопроекте указано, что с 1 января 2020 года нормы и положения законов Украины, которыми определены размеры должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников государственных органов определяются Кабинетом министров Украины. То есть, Кабмин будет устанавливать порядок и размеры заработной платы работников госорганов, кроме Аппарата ВРУ, НАБУ, Высшего антикоррупционного суда, САП, НАПК, Счетной палаты и членов ЦИК.

Во время обсуждения законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поступило 302 поправки и предложения от 29 субъектов права законодательной инициативы. Комитетом было 30 поправок учтено частично, 50 редакционно, а 134 - отклонены.

Напомним, 12 ноября парламентарии приняли за основу законопроект об отделении политических должностей от государственной службы. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутатов Украины.



