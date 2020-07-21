Нардепи відкрили позачергову сесію ВР і відразу пішли на перерву

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України розпочала засідання позачергової сесії дев’ятого скликання та відразу пішла на перерву, передає кореспондент УНН.

"У залі зареєстровано 289 нардепів. Позачергову сесію ВР оголошую відкритою", – оголосив голова ВР Дмитро Разумков.

Додамо, що позачергову сесію розпочали з гімну України. Від фракції Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та депутатської групи "Довіра" надійшла заява про перерву.

"Оголошується перерва на тридцять хвилин - до 12:45. Прошу голів депутатських фракцій та груп зібратися у моєму кабінеті для наради", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішній позачерговій сесії планує розглянути низку питань, зокрема, законопроект Президента Володимира Зеленського про "інвестнянь" та проекти постанов про скасування рішення ВР щодо ухвалення законопроекту про легалізацію грального бізнесу.

Водночас, питання скандального мовного законопроекту народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського на позачергову сесію у вівторок не виносилося

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