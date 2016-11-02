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Нардепи в е-деклараціях вказали більше 4 тисяч об’єктів нерухомості - ОПОРА

Нардепи в е-деклараціях вказали більше 4 тисяч об’єктів нерухомості - ОПОРА

Київ • УНН

 • 8595 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Громадянська мережа ОПОРА підрахувала, що 409 народних депутатів України у свої е-деклараціях сукупно вказали 4042 об'єкти нерухомості, у тому числі і за кордоном, передає УНН з посиланням на прес-службу ОПОРИ.

"Станом на 00:00 1 листопада 2016 року до Єдиного державного реєстру декларації не подали 12 депутатів Верховної Ради України VIII скликання. Решта 409 народних обранців зареєстрували 931 квартиру, 1870 земельних ділянок, 391 житловий будинок, що разом із садовими будинками, офісами, кімнатами, гаражами складає 4042 об’єкти нерухомості", - зазначили в ОПОРІ.

Територіально ця власність зосереджена в Києві, Київській та Львівській областях. Однак 18 народних обранців повідомили про нерухомість за межами України.

"Більшість власності такого типу народні обранці мають в Україні – 3988 об’єктів нерухомості. Втім, за межами держави 18 депутатів задекларували 54 об’єкти нерухомості: Віталій Барвіненко - 1, Юрій Бойко - 2, Юрій Воробаєв - 4, Олександр Герега -1, Руслан Демчак - 1, Ярослав Дубневич -2, Максим Єфімов - 1, Марія Іонова - 4, Павло Кишкар - 1, Антон Кіссе - 13, Вячеслав Константіновський - 1, Георгій Логвинський - 2, Юлія Льовочкіна - 3, Сергій Льовочкін - 3, Вадим Новинський - 11, Денис Омельянович - 1, Борислав Розенблат - 2, Дмитро Святаш - 1", - повідомили в ОПОРІ.

Найбільше об’єктів нерухомості з декларацій народних депутатів розташовані у Львівській області – 827, Києві – 820 та Київській області – 654. Лідирують серед власності у місті Києві родини Ольги Богомолець - 21 об’єкт нерухомості, Нестора Шуфрича - 15, Ігоря Кононенка - 13, а в Київській області - Олександра Гереги - 28, Антона Яценка - 26, Валентина Ничипоренка - 24.

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