Нардепы в электронных декларациях указали более 4 тысяч объектов недвижимости - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Гражданская сеть ОПОРА подсчитала, что 409 народных депутатов Украины в своих е-декларациях совокупно указали 4042 объекты недвижимости, в том числе и за рубежом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПОРЫ.
"По состоянию на 00:00 1 ноября 2016 года в Единый государственный реестр декларации не подали 12 депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Остальные 409 народных избранников зарегистрировали 931 квартиру, 1870 земельных участков, 391 жилой дом, вместе с садовыми домами, офисами, комнатами , гаражами составляет 4042 объекты недвижимости ", - отметили в ОПОРЕ.
Территориально эта собственность сосредоточена в Киеве, Киевской и Львовской областях. Однако 18 народных избранников сообщили о недвижимости за пределами Украины.
"Большинство собственности такого типа народные избранники имеют в Украине - 3988 объектов недвижимости. Впрочем, за пределами государства 18 депутатов задекларировали 54 объекта недвижимости: Виталий Барвиненко - 1, Юрий Бойко - 2, Юрий Воробаев - 4, Александр Герега -1 Руслан Демчак - 1, Ярослав Дубневич 2, Максим Ефимов - 1, Мария Ионова - 4, Павел Кишкар - 1, Антон Киссе - 13 Вячеслав Константиновский - 1, Георгий Логвинский - 2, Юлия Левочкина - 3, Сергей Левочкин - 3 Вадим Новинский - 11, Денис Омельянович - 1, Борислав Розенблат - 2, Дмитрий Святаш - 1 ", - сообщили в ОПОРЕ.
Больше всего объектов недвижимости по декларациям народных депутатов расположены во Львовской области - 827, Киеве - 820 и Киевской области - 654. Лидируют среди собственности в городе Киеве семьи Ольги Богомолец - 21 объект недвижимости, Нестора Шуфрича - 15 Игоря Кононенко - 13 , а в Киевской области - Александра Гереги - 28 Антона Яценко - 26 Валентина Ничипоренко - 24.