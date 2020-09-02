Нардепи ухвалили законопроект щодо здійснення контролю ВР за приватизацією держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті підвищення ефективності процесів приватизації державного та комунального майна, шляхом забезпечення якісної та своєчасної організації роботи Комітету ВРУ з питань економічного розвитку.
Так, комітет в межах своєї компетенції здійснюватиме контрольну функцію з таких основних напрямів шляхом прийняття відповідних рішень, підготовку висновків та надання рекомендацій щодо:
- здійснення державної політики у сфері приватизації;
- здійснення приватизації та аналізу її наслідків;
- додержання законодавства України про приватизацію;
- діяльності Фонду державного майна України;
- створення державними органами умов для проведення приватизації;
- додержання встановленого порядку приватизації об'єктів державної власності;
- виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;
- перерахування коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів до Державного бюджету України та ін.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". На приватизацію передали близько 200 підприємств.