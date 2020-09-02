Нардепы приняли законопроект о контроле ВР за приватизацией госимущества

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 5990 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 65471 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 102058 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 174808 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 179299 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 386505 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 224367 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 498506 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348918 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229925 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 22260 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 16534 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34034 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 17282 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 42631 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 139402 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 127461 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 216327 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 386513 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 498510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 6000 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34191 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37320 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44953 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74688 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Нардепы приняли законопроект о контроле ВР за приватизацией госимущества

Киев • УНН

 • 10217 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно парламентского контроля за приватизацией государственного имущества. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы приняли законопроект о контроле ВР за приватизацией госимущества

Законопроект имеет цель повышения эффективности процессов приватизации государственного и коммунального имущества, путем обеспечения качественной и своевременной организации работы Комитета ВРУ по вопросам экономического развития.

Так, комитет в рамках своей компетенции будет осуществлять контрольную функцию по следующим основным направлениям путем принятия соответствующих решений, подготовку выводов и рекомендаций относительно:

- осуществления государственной политики в сфере приватизации;

- осуществления приватизации и анализа ее последствий;

- соблюдения законодательства Украины о приватизации;

- деятельности Фонда государственного имущества Украины;

- создание государственными органами условий для проведения приватизации;

- соблюдение установленного порядка приватизации объектов государственной собственности;

- выполнения условий договоров купли-продажи государственного имущества;

- перечисление средств, поступивших от приватизации объектов государственной собственности и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации таких объектов в Государственный бюджет Украины и др.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". На приватизацию передали около 200 предприятий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29