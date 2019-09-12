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Нардепи ухвалили за основу видання Плану оборони України

Нардепи ухвалили за основу видання Плану оборони України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект 1011 щодо організації оборони держави, який передбачає врегулювання видання Плану оборони України. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави передбачає законодавче врегулювання видання Плану оборони України та надання права Президенту України затверджувати його структуру.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить створити умови для підготовки органів державної влади, усіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

При цьому більшістю парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину часу підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні у четвер, 12 вересня, планує розглянути у першому читанні проекти законів про відтермінування штрафів за ввезення нерозмитнених автомобілів, зміни до закону про оборону та інші.

Українські Національні Новини

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