Нардепы приняли за основу издания Плана обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект 1011 по организации обороны государства, предусматривает урегулирование издание Плана обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства предусматривает законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта , а также готовности населения и территории государства к обороне.
При этом большинством парламентарии приняли решение о сокращении на половину времени подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 12 сентября, планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.