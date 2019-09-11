Нардепи ухвалили за основу вдосконалення фінансової реструктуризації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали у першому читанні законопроект 1070 щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації направлений на розширення застосування банками України положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
Ухвалення законопроекту забезпечить створення більш сприятливих умов для здійснення фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржників, усунення окремих недоліків законодавства, виявлених в ході практичного застосування норм зазначеного Закону, та буде сприяти більш повному застосуванню способів реструктуризації з боку банків, зменшення регуляторних перешкод для здійснення фінансової реструктуризації тощо.
Також більшість парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, у "Слузі народу" заявили, що уряд шукає шляхи реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань України.