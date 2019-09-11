Нардепы приняли за основу совершенствование финансовой реструктуризации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1070 относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации направлен на расширение применения банками Украины положений Закона Украины "О финансовой реструктуризации".
Принятие законопроекта обеспечит создание более благоприятных условий для осуществления финансовой реструктуризации денежного обязательства и/или хозяйственной деятельности должников, устранение отдельных недостатков законодательства, выявленных в ходе практического применения норм указанного Закона, и будет способствовать более полному применению способов реструктуризации со стороны банков, уменьшение регуляторных препятствий для осуществления финансовой реструктуризации и тому подобное.
Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, в "Слуге народа" заявили, что правительство ищет пути реструктуризации внешних долговых обязательств Украины.